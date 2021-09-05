За минулу добу на COVID-19 в Україні захворіла понад сотня дітей
За добу 04 вересня в Україні зафіксовано 1379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 102 медпрацівників – 28
Про це повідомляє МОЗ на сторінці у Facebook, передає RegioNews.
Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях, - зазначають у МОЗ.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 899 осіб; летальних випадків – 17; одужало – 407 осіб.
За добу протестовано: методом ПЛР – 16 146 осіб, методом ІФА – 2 788 осіб, експрес-тестами – 16 011 осіб.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 297 534 особи; одужало – 2 212 720 осіб; летальних випадків – 53 983; проведено ПЛР-тестувань – 12 097 306.
Як повідомлялося вчора, в Чернівецькій області рівень захворюваності на коронавірус вдвічі перевищує норму.