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05 вересня 2021, 10:20 20

За минулу добу на COVID-19 в Україні захворіла понад сотня дітей

05 вересня 2021, 10:20 20
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Фото з відкритих джерел
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За добу 04 вересня в Україні зафіксовано 1379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 102 медпрацівників – 28

Про це повідомляє МОЗ на сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях, - зазначають у МОЗ.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 899 осіб; летальних випадків – 17; одужало – 407 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 16 146 осіб, методом ІФА – 2 788 осіб, експрес-тестами – 16 011 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 297 534 особи; одужало – 2 212 720 осіб; летальних випадків – 53 983; проведено ПЛР-тестувань – 12 097 306.

Як повідомлялося вчора, в Чернівецькій області рівень захворюваності на коронавірус вдвічі перевищує норму.

Також на початку місяця вчені прогнозували зростання COVID-випадків у вересні.

коронавірус МОЗ COVID-19 епідемія захворюваність

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