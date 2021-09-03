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03 вересня 2021, 17:25 8

На Буковині погіршується COVID-ситуація: влада заговорила про перехід у "помаранчеву" зону

03 вересня 2021, 17:25 8
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Фото з відкритих джерел
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Чернівецька область може скоро опинитися у "помаранчевій" зоні адаптивного карантину, адже там спостерігається стрімке погіршення ситуації з коронавірусом

Як пише RegioNews, про це повідомив глава Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

"За темпами зростання нових випадків у нашій області ми стрімко наближаємося до "помаранчевої" зони. Тільки Державна комісія ТЕБ та НС може визначати зональність та переводити країну з одної зони в іншу, але Чернівецька область за цими темпами може перескочити через "жовту" та опинитися відразу в "помаранчевій" зоні", - сказав очільник області.

Водночас він не сказав, чи планує область самостійно вводити обмеження карантину, які відповідали б "помаранчевій" зоні, до того, як це рішення прийме Державна комісія ТЕБ та НС.

Нагадаємо, раінше стало відомо, що Херсонщина може перейти до "помаранчевої" епідзони.

коронавірус карантин Чернівці Буковина зона

 
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