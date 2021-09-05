За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболело более сотни детей

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За сутки 4 сентября в Украине зафиксировано 1379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 102 медработников – 28

Об этом сообщает Минздрав на странице в Facebook, передает RerioNews.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Харьковской (144), г. Киев (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях, - отмечают в Минздраве.

Также за минувшие сутки: госпитализировано - 899 человек; летальных исходов – 17; выздоровело – 407 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР – 16 146 человек, методом ИФА – 2 788 человек, экспресс-тестами – 16 011 человек.

За все время пандемии в Украине: заболевших – 2 297 534 лица; выздоровело – 2 212 720 человек; летальных случаев – 53 983; проведено ПЦР-тестов – 12 097 306.

Как сообщалось вчера, в Черновицкой области уровень заболеваемости коронавирусом вдвое превышает норму.

Также в начале месяца ученые прогнозировали рост COVID-случаев в сентябре.