Вчені прогнозують зростання COVID-випадків у вересні

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Вчені Національної академії наук прогнозують зростання нових випадків коронавірусної хвороби за добу на початку вересня

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення МОЗ, що наводить прогноз НАН України.

"У перший тиждень (вересня, – ред.) очікується в середньому до 1 742 випадків, на другому тижні — до 2 300 випадків. Наразі темпи поширення захворювання подібні до аналогічного періоду минулого року — зростання становить приблизно 22% на тиждень", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що нині найзагрозливіша ситуація спостерігається в Чернівецькій області, де зафіксована найвища захворюваність на COVID-19 та стрімкі темпи її зростання.

Нагадаємо, в Україні за 31 серпня виявили 2075 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області.

Також ми писали про те, що в Україні показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину.