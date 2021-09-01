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01 вересня 2021, 13:59 4

Вчені прогнозують зростання COVID-випадків у вересні

01 вересня 2021, 13:59 4
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Фото з відкритих джерел
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Вчені Національної академії наук прогнозують зростання нових випадків коронавірусної хвороби за добу на початку вересня

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення МОЗ, що наводить прогноз НАН України.

"У перший тиждень (вересня, – ред.) очікується в середньому до 1 742 випадків, на другому тижні — до 2 300 випадків. Наразі темпи поширення захворювання подібні до аналогічного періоду минулого року — зростання становить приблизно 22% на тиждень", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що нині найзагрозливіша ситуація спостерігається в Чернівецькій області, де зафіксована найвища захворюваність на COVID-19 та стрімкі темпи її зростання.

Нагадаємо, в Україні за 31 серпня виявили 2075 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області.

Також ми писали про те, що в Україні показники двох областей не відповідають "зеленій" зоні карантину.

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