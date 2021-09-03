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03 вересня 2021, 11:25 28

Рада розглядає відставку чотирьох міністрів, - "слуга народу"

03 вересня 2021, 11:25 28
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Фото з відкритих джерел
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Нині у Верховній Раді йдуть обговорення щодо звільнення з посад чотирьох міністрів

Про це в ефірі "Україна 24" заявив народний депутат від "Слуги народу" Тарас Тарасенко, пише RegioNews з посиланням на Depo.ua.

За словами політика, остаточне питання щодо звільнення міністрів буде вирішено на фракції "Слуги народу".

"Зараз є обговорення щодо чотирьох міністрів. Я поки що не уповноважений оголошувати ці прізвища, а тому будемо вирішувати це на фракції. Думаю, що навіть у понеділок, 6 вересня", – наголосив він.

Водночас він не повідомив, чи є вже кандидати на нові посади. Також нардепи перед ухваленням рішення про звільнення міністрів мають намір обговорити з ними проблематичні питання.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що у найближчі місяці Верховна Рада може звільнити з посад міністра оборони Андрія Тарана, міністра соціальної політики Марину Лазебну та віце-прем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського.

Водночас глава парламенту Дмитро Разумков не підтверджує планів на звільнення міністра культури Ткаченка у вересні.

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