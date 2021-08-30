На острові Хортиця п'яний водій збив подружжя з 5-річною донькою

Нацполіція

На острові Хортиця дорогою до бази відпочинку сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждало троє людей

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу місцевої поліції.

49-річний водій автомобіля "Honda Accord" на автодорозі між кафе "Козацьке подвір’я" та будинком відпочинку "Пектораль" їхав на великій швидкості та збив пішоходів. У ДТП постраждали 35-річний чоловік, 28-річна жінка та п’ятирічна дівчинка.

Обох батьків з чисельними травмами доставили до лікарні, а дитину з полі травмою госпіталізували до Запорізької обласної дитячої лікарні. Нині її стан тяжкий

Правоохоронці встановили, що водій "Хонди" перебував у стані алкогольного сп’яніння. В його крові виявлено 1,6 проміле алкоголю.

Водія затримали. Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що нещодавно у Мелітополі п'яний водій збив трьох пішоходів.