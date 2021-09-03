ГБР начало досудебное расследование в уголовном производстве о ДТП с участием Трухина

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Государственное бюро расследований в среду, 2 сентября, получило от Нацполиции Украины материалы уголовного производства по факту ДТП с участием народного депутата Александра Трухина ("Слуга народа"), которое произошло в Киеве 23 августа

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Сейчас в Бюро уже осуществляется досудебное расследование в указанном уголовном производстве. Следователи изучают улики и материалы, которые уже были собраны Нацполицией. Планируется проведение ряда экспертиз и процессуальных действий, направленных на установление объективных обстоятельств совершения уголовного правонарушения, - говорится в сообщении.

Бюро призывает всех свидетелей ДТП предоставить следователям имеющуюся у них информацию. Связаться со следователями можно по телефону +38 (044) 300 27 07 или написать на электронный адрес [email protected]

Государственное бюро расследований уверяет, что в этом деле будет обеспечено эффективное, полное и объективное расследование, результаты которого обязательно будут обнародованы в установленный законом способ, - отмечают в ГБР.

Как сообщалось, расследование ДТП с участием нардепа поручено следователям ГБР.