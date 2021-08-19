Нацрада з телерадіомовлення вирішила ініціювати позбавлення ліцензії телеканалу "НАШ"

Національна рада з питання телебачення і радіомовлення ініціюватиме позов про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" через розпалювання в його ефірі "релігійної ворожнечі та поширення прихованих закликів до нетерпимості"

Про це повідомляє пресслужба Нацради, передає RegioNews.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні ради в четвер.

Регулятор на засіданні розглянув результати перевірок телеканалів "НАШ" і "Максі-ТВ" за трансляцію 4 травня 2021 року з повтором 5 травня передачі "Марафон" за участю Петра Симоненка, де містилися висловлювання, які мають ознаки прихованого заклику до розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, заснованої на нетерпимості до представників Православної церкви України, її представників та віруючих. Телеканал "НАШ" отримає позов про анулювання ліцензії, а на "Максі-ТВ" буде накладено штраф понад 100 тис. грн, - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що найближчим часом також буде проведено позачергові перевірки зазначених телеканалів через поширення в їхніх ефірах мови ворожнечі.

Моніторинг Національної ради зафіксував в ефірі телеканалу "НАШ" трансляцію передачі "Важливе" (пряма трансляція 28.07.2021 у проміжку часу між 18:02 та 21:06, з численними повторами 29 липня - 2 серпня). Її тема стосувалася встановлення миру на території України. Передача складалася з двох частин: ток-шоу у формі дебатів та інтерв'ю за участю народного депутата України V, VI та VII скликань Олени Бондаренко (провідні передачі: Максим Назаров, Ангеліна Пичик), - наголошуть у Нацраді.

Там зазначають, що тими ж днями на телеканалі "Максі-ТВ" також транслювали цю передачу і її повтори в той самий час.

Маємо ситуацію, коли два ліцензіати Національної ради, дві юридичні особи - ТОВ "НАШ 365" і ТОВ "Наша Прага" - транслюють ті самі передачі і програми в той самий час, але заперечують ретрансляцію, - заявляють у регуляторі.

Там уточнюють, що публічні висловлювання Олени Бондаренко, поширені телеканалами "НАШ" і "Максі-ТВ", містять ірраціональні твердження про існування ознак дискримінації російської мови в Україні.

У своїх висловлюваннях Олена Бондаренко, використовуючи українофобську лексику, стверджувала, що агресивні дії, "языковое насилие", "языковая дискриминация" та позбавлення прав однієї частини громадян України приписується іншій частині громадян України, які називаються "украиноязычными насильниками". Тобто злочинні, неправові, антисоціальні дії приписуються групі осіб за ознакою володіння та використання української мови. Її висловлювання мають ознаки розпалювання національної ворожнечі стосовно тих громадян, які володіють та користуються українською мовою, - наголошується в повідомленні.

У регуляторі наголошують, що вирази Бондаренко містять упереджену, необ'єктивну інформацію, приписування україномовним громадянам дій, спрямованих на позбавлення прав та дискримінацію громадян України, які послуговуються російською мовою.

Під час прямої трансляції передачі 28 липня 2021 року ведучі не вжили жодних заходів, аби припинити правопорушення. Під час повторів так само безперешкодно поширювалися слова та вирази, які мають ознаки розпалювання національної ворожнечі. Передача "Важливе" (у запису) повторювалася сім разів із модерацією загального хронометражу, проте фрагменти із висловлюваннями Олени Бондаренко транслювалися без змін та редакційної модерації, - повідомляють у Нацраді.

У зв'язку з цим Національна рада призначила обом ліцензіатам позапланові безвиїзні перевірки.

Як повідомлялося, 29 липня Нацрада оголосила попередження трьом телеканалам. Підставою для рішення Нацради про попередження трьом телеканалам стали відсутність мовлення та недотримання програмних концепцій мовлення і неналежне інформування про кожну індивідуальну програму.

Також 16 серпня за результатами моніторингу Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови виявлені порушення закону про державну мову сімома телеканалами.