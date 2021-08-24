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24 серпня 2021, 16:35 12

Данілов пояснив щодо санкцій проти Гужви: не проти ЗМІ, а проти власника

24 серпня 2021, 16:35 12
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Фото з відкритих джерел
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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов пояснив, що РНБО не запроваджувала жодних санкцій проти видання "Страна". За його словами, санкції запроваджені щодо його власника Ігоря Гужви

Про це Олексій Данілов повідомив у коментарі "Суспільному", передає RegioNews.

Ми проти "Страна.ua" жодних санкцій не запроваджували. Ми запровадили санкції щодо її власника, пана Гужви. Який є апологетом Російської Федерації. Який співпрацює з Російською Федерацією. Який звідти отримує допомогу. То що ми маємо робити? Ми взагалі до журналістів не маємо жодного відношення, не розумію, чого ви ображаєтесь, — сказав Данілов.

Секретар РНБО порадив обирати собі роботодавця з українськими позиціями.

З позиціями патріотичними, а не з позиціями Російської федерації — і все у вас буде добре, ніхто вас чіпати не буде. І все, що стосується російської пропаганди, що є на нашій території, ми з нею маємо боротися. Інакше вони будуть засмічувати мозок нашій молоді, — зазначив Данілов.

Як повідомлялося, 20 серпня РНБО запровадила санкції проти нардепа Деркача, Шарія та Гужви.

Наступного дня, 21 серпня, Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Шарія і Гужви.

санкції РФ РНБО Олексій Данилов ЗМІ

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