Дружина нардепа Козака, яка разом з ним перебуває під санкціями, змінила ім'я в РФ – ЗМІ

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Цивільна дружина нардепа від "ОПЗЖ" Тараса Козака Наталія Лавренюк, яка має громадянство Росії, повністю змінила прізвище, ім`я та по-батькові

Про це написав журналіст проєкту Радіо Свобода "Схеми" Максим Савчук у Facebook, передає RegioNews з посиланням на "Українську правду".

Савчук опублікував дані з сайту Федеральної податкової служби Росії, де у лютому 2021 року дружина Козака ще записана як Наталія Миколаївна Лавренюк, а вже у серпні за тим самим ідентифікаційним номером вказується Жучкова Світлана Петрівна.

Дивіться, який чудовий "антисанкційний хід" (я так собі це пояснюю). Лавренюк Наталія Миколаївна стала Жучковою Світланою Петрівною. Цивільній дружині Тараса Козака, яка потрапила під українські санкції, російська податкова повністю змінила прізвище, ім`я та по-батькові. Дата і місце нарождення - ті ж. Серія і номер паспорта - ті ж. Дата отримання паспорта - та ж. ІНН - той же. Нерухомість у власності - та ж. Але тепер - Світлана Петрівна, - написав журналіст.

Як повідомлялося, 2 лютого президент Зеленский ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Згодом цивільну дружину нардепа Козака внесли до бази "Миротворця". Наталії Лавренюк закидають фінансування тероризму, подвійне громадянство, ведення бізнесу на території країни-агресора.