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02 сентября 2021, 21:47 638

Нацсовет назначил телеканалу "Интер" четвертую проверку из-за советских фильмов

02 сентября 2021, 21:47 638
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Фото из открытых источников
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу "Интер" очередную проверку из-за показа советских фильмов с актерами, которые создают угрозу национальной безопасности

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета, передает RegioNews.

В частности, в период с 9 по 29 августа были показаны 12 фильмов.

Отмечается, что до 21 сентября телеканал должен направить регулятору все необходимые документы и материалы. Проверки на "Интер " состоятся в период с 17 сентября по 10 октября.

Известно, что, согласно законодательству, запрещено транслировать фильмы, одним из участников которого является лицо из списка лиц, создающих угрозу нацбезопасности. Телеканал совершил нарушения во время трансляции следующих фильмов:

"Большая перемена" с участием Талызиной Валентины;

"Весенний призыв" с участием Ярмольника Леонида;

"Блондинка за углом" с участием Бортко Владимира;

"Одиноким предоставляется общежитие" с участием Инина Аркадия и Михайлова Александра;

"Родня" с участием Михалкова Никиты;

"Служебный роман" с участием Фрейндлих Алисы;

"Москва слезам не верит" с участием Алентовой Веры, Меньшова Владимира и Табакова Олега;

"Любовь и голуби" с участием Михайлова Александра и Меньшова Владимира:

"Зеленый фургон" с участием Харатьяна Дмитрия;

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" с участием Варлей Натальи;

"Гараж" с участием Гафта Валентина;

"Место встречи изменить нельзя" с участием Станислава Говорухина.

Отмечается, что это уже четвертая проверка, назначенная телеканалу "Интер" за подобные нарушения. 15 и 29 июля и 12 августа Нацсовет также принимал решение о проведении внеплановых проверок этого вещателя.

Как сообщалось, Нацсовет обратился в суд об аннулировании лицензии телеканала "НАШ".

Ранее, 19 августа, сообщалось, что Нацсовет по телерадиовещанию решил инициировать лишение лицензии телеканала "НАШ".

Также в "Слуге народа" одобряют намерение Нацсовета судиться за лишение телеканала "НАШ" лицензии.

Нацсовет телеканал проверки лицензия фильм санкции

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