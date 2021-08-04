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04 серпня 2021, 16:59 971

Кабмін передав "Нафтогазу" п'ять державних ТЕЦ

04 серпня 2021, 16:59 971
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів на засіданні 4 серпня ухвалило розпорядження, яким передало п'ять державних теплоелектроцентралей зі сфери управлінню Фонду держмайна до НАК "Нафтогаз України"

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення нардепа від "ЄС" Олексія Гончаренка.

Так, уряд передає до статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" єдиний майновий комплекс ДП "Сіверськодонецька теплоектроцентраль", а також акції АТ" Дніпровська ТЕЦ", ЗАТ" Миколаївська ТЕЦ", АТ" Криворізька теплоцентраль", АТ" Херсонська ТЕЦ", АТ"Одеська ТЕЦ".

Крім того, ці ТЕЦ виключили з переліку об'єктів великої приватизації.

Нагадаємо, у квітні цього року АМКУ наклав штраф 775 млн грн на енергетичну галузь України.

Нафтогаз

 
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