Кабмін передав "Нафтогазу" п'ять державних ТЕЦ
Кабінет міністрів на засіданні 4 серпня ухвалило розпорядження, яким передало п'ять державних теплоелектроцентралей зі сфери управлінню Фонду держмайна до НАК "Нафтогаз України"
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення нардепа від "ЄС" Олексія Гончаренка.
Так, уряд передає до статутного капіталу НАК "Нафтогаз України" єдиний майновий комплекс ДП "Сіверськодонецька теплоектроцентраль", а також акції АТ" Дніпровська ТЕЦ", ЗАТ" Миколаївська ТЕЦ", АТ" Криворізька теплоцентраль", АТ" Херсонська ТЕЦ", АТ"Одеська ТЕЦ".
Крім того, ці ТЕЦ виключили з переліку об'єктів великої приватизації.
Нагадаємо, у квітні цього року АМКУ наклав штраф 775 млн грн на енергетичну галузь України.
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