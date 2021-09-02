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02 сентября 2021, 18:27 94

На Прикарпатье остановилась ТЭЦ из-за отсутствия угля

02 сентября 2021, 18:27 94
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Фото из открытых источников
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Калушская ТЭЦ остановила работу из-за отсутствия топлива

Об этом сообщил народный депутат Михаил Бондарь на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня работу остановила государственная Калушская ТЭЦ на Ивано-Франковщине. Причина - отсутствие угля. Склады пустые, средств на покупку угля у энергетиков нет. Более 600 работников могут оказаться без работы. А 60-тысячный город Калуш рискует накануне отопительного сезона остались без света и тепла, - сообщил нардеп.

По его словам, под угрозой и промышленное производство в городе, которое зависит от работы ТЭЦ, что приведет к социальной катастрофе.

Требую от властей немедленно вмешаться в ситуацию и не допустить простоя теплоэлектроцентрали. Правительство уже довело до банкротства государственные шахты, теперь на грани краха целые энергетические предприятия, от которых напрямую зависит благополучие десятков тысяч семей, - заявил нардеп.

Как сообщалось, 27 августа в Харькове ТЭЦ без объяснений отключила от горячей воды более 400 домов.

Раньше Кабмин передал "Нафтогазу" пять государственных ТЭЦ.

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