На Прикарпатье остановилась ТЭЦ из-за отсутствия угля

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Об этом сообщил народный депутат Михаил Бондарь на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня работу остановила государственная Калушская ТЭЦ на Ивано-Франковщине. Причина - отсутствие угля. Склады пустые, средств на покупку угля у энергетиков нет. Более 600 работников могут оказаться без работы. А 60-тысячный город Калуш рискует накануне отопительного сезона остались без света и тепла, - сообщил нардеп.

По его словам, под угрозой и промышленное производство в городе, которое зависит от работы ТЭЦ, что приведет к социальной катастрофе.

Требую от властей немедленно вмешаться в ситуацию и не допустить простоя теплоэлектроцентрали. Правительство уже довело до банкротства государственные шахты, теперь на грани краха целые энергетические предприятия, от которых напрямую зависит благополучие десятков тысяч семей, - заявил нардеп.

Как сообщалось, 27 августа в Харькове ТЭЦ без объяснений отключила от горячей воды более 400 домов.