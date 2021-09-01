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Доба в ООС: зафіксовано вісім порушень, окупанти гатили по Красногорівці із заборонених озброєнь
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01 вересня 2021, 08:09 22

Доба в ООС: зафіксовано вісім порушень, окупанти гатили по Красногорівці із заборонених озброєнь

01 вересня 2021, 08:09 22
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Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 31 серпня, зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

Так, окупанти двічі застосовували міномети 120-го калібру, танкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети поблизу Новозванівки, а також біля Мар'їнки.

Поблизу Широкиного та Нью-Йорка бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл околиць Красногорівки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Постраждалих серед місцевого населення немає", - зазначили у штабі.

Окрім того, неподалік Красногорівки ворог здійснював обстріли українських позицій з мінометів 120-го калібру та протитанкових гармат МТ-12.

Станом на 7 годину ранку, 1 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донбасі напередодні загинув український військовий. Стало відомо ім'я загиблого.

30 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.

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