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На Донбасі окупанти знову обстріляли Авдіїївку
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01 вересня 2021, 17:51 121

На Донбасі окупанти знову обстріляли Авдіїївку

01 вересня 2021, 17:51 121
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Фото з відкритих джерел
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Від початку цієї доби зафіксовано в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

У напрямку Золотого-4 російські найманці обстріляли наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Біля Авдіївки противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.

Поблизу Новозванівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

На обстріли російсько-окупаційні військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, що минулої доби в зоні ООС зафіксовано вісім порушень. Зокрема, окупанти гатили по Красногорівці із заборонених озброєнь.

Нещодавно через обстріл частина Авдіїївки залишилася без світла

Донбас ООС військові обстріли ЗСУ

 
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