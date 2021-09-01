На Донбасі окупанти знову обстріляли Авдіїївку
Від початку цієї доби зафіксовано в зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС
У напрямку Золотого-4 російські найманці обстріляли наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.
Біля Авдіївки противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.
Поблизу Новозванівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
На обстріли російсько-окупаційні військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
За поточну добу бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
Нагадаємо, що минулої доби в зоні ООС зафіксовано вісім порушень. Зокрема, окупанти гатили по Красногорівці із заборонених озброєнь.
Нещодавно через обстріл частина Авдіїївки залишилася без світла