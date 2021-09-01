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01 сентября 2021, 20:38 4

В ТКГ обсудили ряд критических нарушений режима "тишины" пророссийскими боевиками

01 сентября 2021, 20:38 4
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Фото из открытых источников
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ТКГ провела внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает RegioNews.

Во время внеочередного заседания подгруппы по безопасности ТКГ стороны обсудили вопрос о продолжении обстрелов со стороны боевиков Российской Федерации и работы координационного механизма для профилактики этих нарушений.

Позиция Украинской делегации, которая заключается в том, что Подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма и именно с ее помощью стороны должны верифицировать нарушения режима прекращения огня нашла свое практическое подтверждение, - отмечает пресс-служба.

Украинская сторона, со своей стороны, требует, чтобы Российская Федерация вернулась к соблюдению установленного режима прекращения огня.

Как сообщалось, Арестович рассказал, что Кравчук не будет участвовать в переговорах ТКГ до конца года.

Также Украинская делегация в ТКГ отмечает, что страна-агрессор сознательно блокирует обмен пленными.

РФ ТКГ обстрелы заседание

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