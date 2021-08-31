Стало відомо ім'я загиблого бійця на Донбасі
На Донбасі напередодні загинув український військовий. Стало відомо ім'я загиблого
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
За даними місцевої влади, 30 серпня поблизу Попасної в Луганській області загинув Роман Задорожний - військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 30 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню
"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, інший – дістав поранення. Також, внаслідок підриву на НВП, один військовий отримав мінно-вибухову травму", - йдеться у повідомленні пресцентру ООС.
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