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Загострення на Донбасі: за добу зафіксовано 11 порушень, загинув військовослужбовець ООС
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31 серпня 2021, 14:29 1127

Стало відомо ім'я загиблого бійця на Донбасі

31 серпня 2021, 14:29 1127
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пресслужба Львівської ОДА
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На Донбасі напередодні загинув український військовий. Стало відомо ім'я загиблого

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

За даними місцевої влади, 30 серпня поблизу Попасної в Луганській області загинув Роман Задорожний - військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 30 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню

"Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, інший – дістав поранення. Також, внаслідок підриву на НВП, один військовий отримав мінно-вибухову травму", - йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

ООС Донбас обстріли загиблі

 
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