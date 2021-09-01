Укроборонпром в США заключил сделок на 2,5 миллиарда долларов

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Госконцерн "Укроборонпром" по результатам переговоров в США заключил три соглашения о сотрудничестве на общую сумму 2,5 млрд долларов относительно совместных разработок, поставки продукции и создания новых производственных мощностей

Об этом сообщает пресс-служба концерна, передает RegioNews.

Так, в рамках визита Укроборонпром договорился с американской Lockheed Martin Corporation о сотрудничестве в разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок.

Также концерн будет сотрудничать с Harris Global Communications Inc., входящей в группу L3Harris Technologies, которая является одним из мировых лидеров оборонных технологий. Подписанное соглашение, в частности, предусматривает реализацию совместных проектов по поставкам продукции в Украину, ее дальнейшую интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.

Еще одним соглашением стал документ с GLOBAL ORDNANCE – компанией-поставщиком оборонной продукции в разных странах мира.

Вместе с DAY & ZIMMERMANNLONE STAR LLC стороны подписали соглашение по разработке проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий Укроборонпрома.

Как сообщалось, Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 миллионов долларов военной помощи Украине.

Также энергоблок Хмельницкой АЭС будут строить совместно с американцами. Во время визита президента Украины в США стороны подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. После пилотного проекта возможно строительство еще четырех энергоблоков.