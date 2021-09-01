15:48  01 сентября
В Харьковской области назначили нового руководителя полиции
14:47  01 сентября
В Украине выросли выплаты по субсидиям: в каких областях больше всего
17:51  01 сентября
На Донбассе оккупанты снова обстреляли Авдеевку
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2021, 20:01 404

Укроборонпром в США заключил сделок на 2,5 миллиарда долларов

01 сентября 2021, 20:01 404
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Госконцерн "Укроборонпром" по результатам переговоров в США заключил три соглашения о сотрудничестве на общую сумму 2,5 млрд долларов относительно совместных разработок, поставки продукции и создания новых производственных мощностей

Об этом сообщает пресс-служба концерна, передает RegioNews.

Так, в рамках визита Укроборонпром договорился с американской Lockheed Martin Corporation о сотрудничестве в разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок.

Также концерн будет сотрудничать с Harris Global Communications Inc., входящей в группу L3Harris Technologies, которая является одним из мировых лидеров оборонных технологий. Подписанное соглашение, в частности, предусматривает реализацию совместных проектов по поставкам продукции в Украину, ее дальнейшую интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.

Еще одним соглашением стал документ с GLOBAL ORDNANCE – компанией-поставщиком оборонной продукции в разных странах мира.

Вместе с DAY & ZIMMERMANNLONE STAR LLC стороны подписали соглашение по разработке проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий Укроборонпрома.

Как сообщалось, Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 миллионов долларов военной помощи Украине.

Также энергоблок Хмельницкой АЭС будут строить совместно с американцами. Во время визита президента Украины в США стороны подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС. После пилотного проекта возможно строительство еще четырех энергоблоков.

США Укроборонпром оборона оборудование

Зеленский в США представил план трансформации Украины
01 сентября 2021, 11:27
МИД работает над визитом Байдена в Украину
01 сентября 2021, 10:53
Зеленский и Байден встретятся на день позже из-за завершения эвакуации из Афганистана - Никифоров
30 августа 2021, 11:26
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Скандал в Ровно на ровном месте. Что не так с заброшенным еврейским кладбищем и как с этим быть
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua