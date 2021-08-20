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20 серпня 2021, 16:58 95

На Львівщині затримали на хабарі колишню чиновницю ДАБІ

20 серпня 2021, 16:58 95
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Фото СБУ
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Колишню співробітницю Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області співробітники Служби безпеки України затримали під час отримання $20 тис. неправомірної вигоди

Про це повідомляє пресслужба управління СБУ у Львівській області, передає RegioNews.

Спільно з керівною ланкою ДАБІ вона організувала схему отримання хабарів. Жінка виступала посередницею у вирішенні питання про надання дозволу на початок будівельних робіт. Такі послуги вона оцінила у 24 тисячі доларів США, - зазначено в повідомленні.

Жінку затримали під час отримання другої частини хабара в розмірі $20 тис.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Встановлюють також причетність до протиправної схеми посадових осіб департаменту ДАБІ у Львівській області.

Як повідомлялося сьогодн, слідчу поліції Києва спіймали при отриманні хабаря. За 60 тисяч гривень вона пообіцяла чоловіку вжити заходів щодо уникнення ним кримінальної відповідальності.

Також СБУ викрила групу осіб, які пропонували хабар за "кришування" контрабанди з ОРДЛО.

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