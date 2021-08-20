На Львівщині затримали на хабарі колишню чиновницю ДАБІ

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Колишню співробітницю Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області співробітники Служби безпеки України затримали під час отримання $20 тис. неправомірної вигоди

Про це повідомляє пресслужба управління СБУ у Львівській області, передає RegioNews.

Спільно з керівною ланкою ДАБІ вона організувала схему отримання хабарів. Жінка виступала посередницею у вирішенні питання про надання дозволу на початок будівельних робіт. Такі послуги вона оцінила у 24 тисячі доларів США, - зазначено в повідомленні.

Жінку затримали під час отримання другої частини хабара в розмірі $20 тис.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Встановлюють також причетність до протиправної схеми посадових осіб департаменту ДАБІ у Львівській області.

Як повідомлялося сьогодн, слідчу поліції Києва спіймали при отриманні хабаря. За 60 тисяч гривень вона пообіцяла чоловіку вжити заходів щодо уникнення ним кримінальної відповідальності.