Гигантский флагшток в Черновцах построили без разрешительных документов
Самый высокий в Черновицкой области флагшток, который установили в рамках проекта к 30-ой годовщине Дня Независимости Украины, возвели без разрешения на строительство от государственной архитектурной инспекции
Об этом говорится в реестре ГАСИ, передает RegioNews со ссылкой на "Суспильне.Буковина".
Согласно реестру, разрешительная документация флагштока ожидает рассмотрения.
Сейчас в Жовтневом парке продолжается обустройство территории, флаг на флагштоке подняли 23 августа в День Флага.
Заказчиком работ является Черновицкая облгосадминистрация. В комментарии Суспильному директор департамента коммуникаций ОГА Виктория Гатрич сказала, что флагшток обустраивают "согласно действующего законодательства".
50-метровый флагшток и смотровая площадка стоят более 12 миллионов гривен. Из них пять миллионов — деньги областного бюджета. Еще более 4 миллионов выделили из государственного бюджета. На территории возле флагштока обустроят дорожки, установят скамейки и уличное освещение. Также должны сделать стоянку и стеклянное ограждение.
Как сообщалось, в Херсоне упал самый большой флагшток за 8 миллионов и разбил Lexus.