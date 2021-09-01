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01 сентября 2021, 19:02 136

Гигантский флагшток в Черновцах построили без разрешительных документов

01 сентября 2021, 19:02 136
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Фото molbuk.ua
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Самый высокий в Черновицкой области флагшток, который установили в рамках проекта к 30-ой годовщине Дня Независимости Украины, возвели без разрешения на строительство от государственной архитектурной инспекции

Об этом говорится в реестре ГАСИ, передает RegioNews со ссылкой на "Суспильне.Буковина".

Согласно реестру, разрешительная документация флагштока ожидает рассмотрения.

Сейчас в Жовтневом парке продолжается обустройство территории, флаг на флагштоке подняли 23 августа в День Флага.

Заказчиком работ является Черновицкая облгосадминистрация. В комментарии Суспильному директор департамента коммуникаций ОГА Виктория Гатрич сказала, что флагшток обустраивают "согласно действующего законодательства".

50-метровый флагшток и смотровая площадка стоят более 12 миллионов гривен. Из них пять миллионов — деньги областного бюджета. Еще более 4 миллионов выделили из государственного бюджета. На территории возле флагштока обустроят дорожки, установят скамейки и уличное освещение. Также должны сделать стоянку и стеклянное ограждение.

Как сообщалось, в Херсоне упал самый большой флагшток за 8 миллионов и разбил Lexus.

Также в Ужгороде новый флагшток за 6 млн грн покосился.

Буковина ГАСИ Разрешение документ флагшток

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