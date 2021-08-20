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20 серпня 2021, 14:26 788

Очільник буковинської поліції пішов з посади

20 серпня 2021, 14:26 788
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Фото АСС
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Начальник поліції Чернівецької області Анатолій Дмитрієв пішов з посади. Тимчасово обов'язки керівника виконує заступник Сергій Ратушенко

Про це повідомила речниця нацполіції області Тетяна Андрійчук, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

За її словами, Дмитрієв не працює на посаді з 29 липня.

Раніше у пресслужбі поліції області повідомляли, що Дмитрієв перебуває у відпустці. На інформаційний запит від 3 серпня про те, чи працює Дмитрієв на посаді начальника поліції області, відповіді не було. У пресслужбі повідомили, що відповідь підготував кадровий відділ, який надіслав його поштою.

Дмитрієв перебував на посаді начальника поліції Чернівецької області з травня 2018 року. З жовтня 2016 року до грудня 2017 року був начальником головного управління нацполіції Харківської області.

Двічі був обраний до Харківської облради — у 2010 році від партії "Батьківщина" та у 2015 році від "Європейської солідарності".

Згідно з декларацією за 2020 рік, Дмитрієв має у спільній власності будинок та земельну ділянку на Харківщині, а також автомобіль Mitsubisi pajero 2007 року випуску. За рік заробив майже 600 тисяч гривень. На рахунках зберігає понад п'ять тисяч доларів та 260 тисяч гривень, ще понад 370 тисяч гривень зберігає готівкою.

Як повідомлялося, Глава Нацполіції Харківщини подав у відставку. Андрій Рубель був на цій посаді майже дев'ять місяців.

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