На Буковине представили нового руководителя областной полиции

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Новым начальником Главного управления Нацполиции в Черновицкой области стал Руслан Дударец

Об этом сообщается на Facebook-странице Черновицкого областного совета, передает RegioNews.

Сегодня, 1 сентября, в Черновцах представили нового руководителя Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области. Начальником стал полковник полиции Дударец Руслан Николаевич. Представление состоялось при участии председателя Черновицкого областного совета Алексея Бойко, руководителей других правоохранительных структур Буковины и представителей местной власти, – говорится в сообщении.

Справочно.

Дударец Руслан Николаевич родился 13 августа 1979 года в селе Селычивка на Киевщине.

В 2000-м году окончил Национальную академию внутренних дел Украины, в 2009 году - магистратуру Академии управления МВД по специальности правоведение, кандидат юридических наук.

С 2015 по 2017 год – заместитель начальника Главного следственного управления - начальник управления Национальной полиции Украины. С 2017 по 2021 год - заместитель начальника Главного следственного управления – начальник управления организации работы и методического обеспечения национальной полиции Украины.

Как сообщалось 20 августа, глава буковинской полиции Анатолий Дмитриев ушел с должности. Временно обязанности руководителя исполнял заместитель Сергей Ратушенко.