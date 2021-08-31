Кабмін призначив тимчасовим керівником Державної фіскальної служби Анатолія Александрова

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Про це повідомляється на сайті уряду, передає RegioNews.

Покласти тимчасово виконання обов’язків Голови Державної фіскальної служби України на начальника управління забезпечення діяльності Служби Державної фіскальної служби України Александрова Анатолія Анатолійовича, – йдеться у розпорядженні.

Відомо, що Александров до 2008 року був аспірантом у Одеському національному університеті імені Мечникова. До 2017 року працював переважно у комерційних структурах, після чого працював радником голови ДФС на громадських засадах.

У 2018 році став заступником директора департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва ДФС, того ж року його очолив.

Як повідомлялося, Мельник офіційно став очільником Бюро економбезпеки. Кабінет міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив колишнього очільника Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.