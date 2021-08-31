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31 серпня 2021, 20:29 5

Кабмін призначив тимчасовим керівником Державної фіскальної служби Анатолія Александрова

31 серпня 2021, 20:29 5
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів своїм розпорядженням призначив Анатолія Александрова на посаду тимчасового очільника Державної фіскальної служби

Про це повідомляється на сайті уряду, передає RegioNews.

Покласти тимчасово виконання обов’язків Голови Державної фіскальної служби України на начальника управління забезпечення діяльності Служби Державної фіскальної служби України Александрова Анатолія Анатолійовича, – йдеться у розпорядженні.

Відомо, що Александров до 2008 року був аспірантом у Одеському національному університеті імені Мечникова. До 2017 року працював переважно у комерційних структурах, після чого працював радником голови ДФС на громадських засадах.

У 2018 році став заступником директора департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва ДФС, того ж року його очолив.

Як повідомлялося, Мельник офіційно став очільником Бюро економбезпеки. Кабінет міністрів своїм розпорядженням офіційно призначив колишнього очільника Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки.

ДФС керівник Кабмін призначення кадри

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