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30 серпня 2021, 19:01 95

Кличко призначив нового головного по боротьбі з корупцією в Київраді

30 серпня 2021, 19:01 95
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Фото з відкритих джерел
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Київський міський голова Віталій Кличко призначив віру Олійник новим начальника управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київради.

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідне розпорядження столичного градоначальника

"Призначити Олійник Віру Дмитрівну на посаду начальника управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради за підсумками конкурсу, з 20 серпня 2021 року з посадовим окладом 10 550 гривень на місяць", – сказано в документі.

Крім того Олійник присвоєно п'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування та встановлено, що її прийнято на роботу з випробувальним терміном у 2 місяці

Іншим розпорядженням Кличко призначив столичного підприємця Олега Половинко директором Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Також Кличко призначив Юлію Хан директором Департаменту молоді та спорту КМДА. Раніше Хан була довгий час заступником в Департаменті в період роботи там нинішнього міністра спорту Вадима Гутцайта.

Кличко Віталій КМДА призначення Київ Київрада

 
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