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30 серпня 2021, 13:16 42

Геращенка призначили радником глави МВС Монастирського, - нардеп

30 серпня 2021, 13:16 42
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Фото: сайт МВС
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Колишній заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко призначений радником нового глави МВС Дениса Монастирського

Як пише RegioNews, цю інформацію в ефірі "Україні 24" підтвердив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Він нагадав, що раніше Монастирський сам був у радниках у Геращенка, коли останній обіймав посаду народного депутата VIII скликання.

"Не можу назвати це призначення поверненням "старих" кадрів, оскільки Геращенко мій ровесник. Ну а по суті, думаю, що в МВС знають про достатній досвід цього чиновника", - зауважив нардеп.

Нагадаємо, 4 серпня Кабмін звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Україна призначення МВС Антон Геращенко посада

 
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