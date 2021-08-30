Він нагадав, що раніше Монастирський сам був у радниках у Геращенка, коли останній обіймав посаду народного депутата VIII скликання.
Геращенка призначили радником глави МВС Монастирського, - нардеп
Колишній заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко призначений радником нового глави МВС Дениса Монастирського
Як пише RegioNews, цю інформацію в ефірі "Україні 24" підтвердив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
"Не можу назвати це призначення поверненням "старих" кадрів, оскільки Геращенко мій ровесник. Ну а по суті, думаю, що в МВС знають про достатній досвід цього чиновника", - зауважив нардеп.
Нагадаємо, 4 серпня Кабмін звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ.
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