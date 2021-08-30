Геращенка призначили радником глави МВС Монастирського, - нардеп

Фото: сайт МВС

Як пише RegioNews, цю інформацію в ефірі "Україні 24" підтвердив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Він нагадав, що раніше Монастирський сам був у радниках у Геращенка, коли останній обіймав посаду народного депутата VIII скликання.

"Не можу назвати це призначення поверненням "старих" кадрів, оскільки Геращенко мій ровесник. Ну а по суті, думаю, що в МВС знають про достатній досвід цього чиновника", - зауважив нардеп.

Нагадаємо, 4 серпня Кабмін звільнив Антона Геращенка з посади заступника міністра внутрішніх справ.