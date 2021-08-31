На Дніпропетровщині чоловіка на смерть задавив трактор
У Петриківському районі Дніпропетровської області чоловіка придавило трактором, внаслідок чого він загинув на місці
Про це передає RegioNews з посиланням на "Інформатор".
Подія трапилася 30 серпня близько 19:00 в селищі Шульгівка. Там на чоловіка впав трактор Т-25, вага якого 1,5 тисячі кілограмів. В результаті цього потерпілий загинув на місці. Його тіло виявив перехожий — він викликав "швидку" і правоохоронців.
Медики констатували смерть чоловіка. В обставинах події розбираються слідчі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі чоловік впав до ями глибиною сім метрів.
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