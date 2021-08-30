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30 серпня 2021, 12:02 174

У Мелітополі п'яний водій збив трьох пішоходів

30 серпня 2021, 12:02 174
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Фото: Нацполіція
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У Мелітополі поліція затримала водія легковика, який в стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на трьох пішоходів. Двоє з потерпілих - неповнолітні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.

В селі Костянтинівка Мелітопольського району водій автомобіля "Volkswagen" скоїв наїзд на трьох громадян, які рухались по правому краю проїзної частини у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП двоє хлопців 2002 та 2007 років народження та 13-річна дівчина отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Постраждалих доставили до медичного закладу. Двох хлопців шпиталізовано до реанімаційного відділення лікарні, дівчині була надана медична допомога, вона відпущена додому", - йдеться у повідомленні.

Водія автомобіля поліцейські доставили до медичного закладу для проведення освідування. За даними медиків чоловік, мешканець Мелітополя 1983 року народження, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі вирішується питання повідомлення чоловіку про підозру та обрання для нього запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що у Сумській області прокурор збив на смерть літню жінку.

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