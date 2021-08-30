На Прикарпатті водій виїхав на зустрічну смугу: у ДТП загинула людина

Фото: Нацполіція

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в Івано-Франківській області на місці зіткнення загинула пасажирка автомобіля, ще п'ятеро осіб отримали травми

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

За попередньою інформацією правоохоронців, 29 серпня ввечері між Городенкою та Якубівкою сталася ДТП, в якій автомобіль "Рено Кенго" виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем "ГАЗ 2410".

У результаті ДТП пасажирка транспортного засобу "ГАЗ" загинула від травм на місці події. Водій цього автомобіля, 1950 року народження, зазнав легких тілесних ушкоджень", - повідомляють у поліції.

Окрім того, до медичної установи доставили водія 1959 року народження, двох дорослих і двох неповнолітніх пасажирів "Рено Кенго". Інформація щодо їх стану не уточнюється.

"Двох водіїв медики перевіряють на стан сп’яніння. На місці події продовжують працювати слідчі, група реагування патрульної поліції, а також рятувальники", - додають у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше на Львівщині у ДТП постраждали шестеро людей, серед них - діти.