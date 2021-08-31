Расследование ДТП с участием нардепа поручено следователям ГБР - полиция

Фото из открытых источников

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает RegioNews.

23 августа в столице произошло тройное ДТП при участии народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина, и было начато уголовное производство по ч. 1 ст 286 Уголовного кодекса Украины, это – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

На месте происшествия патрульные полицейские и следователи документально зафиксировали всех лиц, которые ехали в автомобилях. На момент прибытия правоохранителей участники аварии находились возле автомобилей, поэтому необходимо было точно установить, кто же именно был за рулем в момент ДТП.

Полицейские опросили участников происшествия и свидетелей, изъяли отпечатки пальцев и другие вещественные доказательства. Также следователи полиции уже назначили ряд необходимых экспертиз, чтобы, в том числе, установить, с какой скоростью двигался автомобиль.

Во время проведения первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем "Ауди" находился мужчина, как впоследствии выяснилось – народный депутат Украины. В то же время другие свидетели отрицают эти показания, - сообщают в полиции.

В столичной полиции добавляют, что в соответствии с законодательством в случае наличия информации о возможном совершении преступления спецсубъектом (в данном случае – народным депутатом Украины), процессуальный руководитель обязан изменить подследственность.

Поэтому следователи полиции направили письмо в прокуратуру с ходатайством о передаче материалов указанного уголовного производства в соответствующий правоохранительный орган. Сейчас подследственность определена по Государственному бюро расследования. Все материалы, собранные следователями полиции, в полном объеме будут переданы в ГБР, - добавили в пресс-службе.

Известно, что дорожно-транспортное происшествие случилось 23 августа в Дарницком районе столицы. Тогда автомобиль "Ауди", в котором находился нардеп Трухин, не соблюдая безопасную дистанцию во время движения, въехал в авто" Форд", которое двигалось впереди. А "Форд" – в автомобиль "Дэу". В результате тройной аварии пострадали шесть человек, среди них глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Как сообщалось, на острове Хортица пьяный водитель сбил супругов с 5-летней дочерью.

Также в Мелитополе пьяный водитель сбил трех пешеходов.