ТСК Ради розслідуватиме сходження потягів з колії на Львівщині та біля Запоріжжя

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З вересня ТСК з питань оцінки критичного стану "Укрзалізниці" розбиратиме випадки сходження потягів з рейок – в тому числі і вчорашній інцидент поблизу Запоріжжя

Про це заявила голова профільної Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, народний депутат від фракції "Слуга народу" Юлія Гришина, передає RegioNews.

Учора пресслужба "Укрзалізниці" повідомляла, що через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда поблизу станції Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом.

Знову поїзд зійшов з рейок. Це страшно, але мені, як голові ТСК по Укрзалізниці, ця фраза вже стала звичною, - написала Юлія Гришина.

Вона впевнена, що передусім потрібно вирішити проблему кадрів "УЗ".

Гришина також додала, що вже з вересня ТСК відновлює активну фазу роботи, і кожен випадок буде розбиратися детально.

Будемо все, що ми відзначили в проміжному звіті ТСК, виносити на найвищий рівень і втілювати в життя. Галузь потрібно рятувати! - резюмувала вона.

Як повідомлялося, 26 серпня на Львівщині перекинулись 18 вагонів вантажного потяга.