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08 серпня 2021, 11:37 1464

Біля Тернополя з рейок зійшов потяг "Рахів – Київ"

08 серпня 2021, 11:37 1464
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Фото з відкритих джерел
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Поблизу Тернополя пізно ввечері 7 липня зійшов з рейок потяг "Рахів – Київ"

Про це повідомили в Укрзалізниці, пише RegioNews.

"Поблизу Тернополя зійшов з рейок локомотив та трьома колісними парами перший вагон поїзда № 357 "Рахів - Київ". Пасажирів першого вагона пересаджено до інших вагонів, приймається рішення щодо технології прослідування поїзда далі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють в Укрзалізниці, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місце події виїхала комісія, аби розслідувати випадок.

Через інцидент у дорозі затримався зустрічний потяг №358 Київ – Рахів.

Нагадаємо, днями у швидкісному потягу "Інтерсіті", що курсує за маршрутом "Київ - Запоріжжя", виявили технічну несправність. Через це потяг затримався на три години.

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