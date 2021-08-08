Біля Тернополя з рейок зійшов потяг "Рахів – Київ"

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Про це повідомили в Укрзалізниці, пише RegioNews.

"Поблизу Тернополя зійшов з рейок локомотив та трьома колісними парами перший вагон поїзда № 357 "Рахів - Київ". Пасажирів першого вагона пересаджено до інших вагонів, приймається рішення щодо технології прослідування поїзда далі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють в Укрзалізниці, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

На місце події виїхала комісія, аби розслідувати випадок.

Через інцидент у дорозі затримався зустрічний потяг №358 Київ – Рахів.

Нагадаємо, днями у швидкісному потягу "Інтерсіті", що курсує за маршрутом "Київ - Запоріжжя", виявили технічну несправність. Через це потяг затримався на три години.