На Львівщині перекинулись 18 вагонів вантажного потяга
Неподалік Львова 26 серпня на проміжній залізничній станції "Глинна-Наварія" зійшли з колії 18 вагонів вантажного потяга
Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.
У ДСНС повідомили виданню, що всього потяг має 48 вагонів. Постраждалих чи травмованих внаслідок цієї події немає.
Водночас внаслідок аварії виникли затримки у русі потягів.
"Є схід вагонів, ніхто не постраждав. Там є невеликі затримки поїздів", - повідомили в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, 20 серпня у Харкові сталася пожежа на залізничному вокзалі.
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