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На Львівщині перекинулись 18 вагонів вантажного потяга
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26 серпня 2021, 13:53 25

На Львівщині перекинулись 18 вагонів вантажного потяга

26 серпня 2021, 13:53 25
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Фото: ТСН
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Неподалік Львова 26 серпня на проміжній залізничній станції "Глинна-Наварія" зійшли з колії 18 вагонів вантажного потяга

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

У ДСНС повідомили виданню, що всього потяг має 48 вагонів. Постраждалих чи травмованих внаслідок цієї події немає.

Водночас внаслідок аварії виникли затримки у русі потягів.

"Є схід вагонів, ніхто не постраждав. Там є невеликі затримки поїздів", - повідомили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 20 серпня у Харкові сталася пожежа на залізничному вокзалі.

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