На Львівщині перекинулись 18 вагонів вантажного потяга

Фото: ТСН

Неподалік Львова 26 серпня на проміжній залізничній станції "Глинна-Наварія" зійшли з колії 18 вагонів вантажного потяга

Про це пише RegioNews з посиланням на ТСН.

У ДСНС повідомили виданню, що всього потяг має 48 вагонів. Постраждалих чи травмованих внаслідок цієї події немає.

Водночас внаслідок аварії виникли затримки у русі потягів.

"Є схід вагонів, ніхто не постраждав. Там є невеликі затримки поїздів", - повідомили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, 20 серпня у Харкові сталася пожежа на залізничному вокзалі.