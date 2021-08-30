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30 серпня 2021, 10:55 56

У МОЗ підготували рекомендації школам щодо проведення "першого дзвоника" в умовах карантину

30 серпня 2021, 10:55 56
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Фото з відкритих джерел
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Рішення, чи проводити святкові заходи 1 вересня, залишається за адміністрацією школи - урочистості та лінійки не є обов'язковими. Водночас у МОЗ підготували рекомендації школам щодо проведення свята в умовах карантину

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook, передає RegioNews.

Якщо планується урочиста лінійка:

Захід краще провести просто неба (у дворі школи або на спортивному майданчику);

Варто розділити учнів різних вікових груп/класів;

Слід уникати скупчення людей і стежити за дотриманням дистанції 1,5, м;

Краще утриматися від запрошення осіб, які не є співробітниками школи: розважальних колективів, аніматорів та інших;

Захід може бути насиченим і яскравим, але краще скоротити час його проведення.

Якщо планується альтернативний варіант святкування:

Варто організувати святкування в кожному класі окремо;

Замість активності в приміщенні краще віддати перевагу святкуванню просто неба;

Краще провести День знань в інтерактивній формі.

Як повідомлялося, освітній департамент столиці розробив рекомендації, як школи Києва працюватимуть у разі карантину.

Також МОЗ затвердив нові карантинні заходи в дитячих садках.

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