У МОЗ підготували рекомендації школам щодо проведення "першого дзвоника" в умовах карантину
Рішення, чи проводити святкові заходи 1 вересня, залишається за адміністрацією школи - урочистості та лінійки не є обов'язковими. Водночас у МОЗ підготували рекомендації школам щодо проведення свята в умовах карантину
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook, передає RegioNews.
Якщо планується урочиста лінійка:
Захід краще провести просто неба (у дворі школи або на спортивному майданчику);
Варто розділити учнів різних вікових груп/класів;
Слід уникати скупчення людей і стежити за дотриманням дистанції 1,5, м;
Краще утриматися від запрошення осіб, які не є співробітниками школи: розважальних колективів, аніматорів та інших;
Захід може бути насиченим і яскравим, але краще скоротити час його проведення.
Якщо планується альтернативний варіант святкування:
Варто організувати святкування в кожному класі окремо;
Замість активності в приміщенні краще віддати перевагу святкуванню просто неба;
Краще провести День знань в інтерактивній формі.
Як повідомлялося, освітній департамент столиці розробив рекомендації, як школи Києва працюватимуть у разі карантину.