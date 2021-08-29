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29 серпня 2021, 10:05 32

В Україні майже 2 тисячі нових хворих на COVID

29 серпня 2021, 10:05 32
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Фото з відкритих джерел
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В Україні за 28 серпня виявили 1906 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківська області

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 240 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Харківська (156) і Дніпропетровська (140) області.

Всього за добу госпіталізували 772 осіб, 34 хворих померли, одужали 685 осіб. Серед захворілих за добу - 134 дітей та 40 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 18 3444 осіб, методом ІФА – 3 661 осіб, експрес-тестами – 16 859осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 284 191 осіб, з них 2 206 392 осіб одужали, 53 720 хворих померли.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що новий локдаун в Україні можуть ввести вже в листопаді.

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