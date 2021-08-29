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29 серпня 2021, 11:20 1376

У Києві та 2 областях перевищено норму за рівнем захворюваності на COVID - МОЗ

29 серпня 2021, 11:20 1376
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Фото з відкритих джерел
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В Україні нині всі регіони перебувають у "зеленій" зоні карантину, проте у низці областей епідеміологічні показники - не в межах норми

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України, пише RegioNews.

Зокрема у Вінницькій області динаміка госпіталізацій зросла майже до 55%(норма не більше 50%-ред.), хоча напередодні не перевищувала 31%.

Рівень захворюваності COVID-19 перевищено у столиці – 90 осіб на 100 тисяч населення, а також у Чернівецькій та Луганській областях(відповідно 112 та 104 особи) за норми не більше 75 осіб на 100 тисяч населення.

У понад половині регіонів України перевищено норму за показником - коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Трійка "лідерів": Чернівецька область-8,3%, Донецька – 6,8%, Сумська – 6,1%.

Нагадаємо, що в Україні за 28 серпня виявили 1906 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківська області.

МОЗ COVID-19 шпиталь

 
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