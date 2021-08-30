В Минздраве подготовили рекомендации школам по проведению "первого звонка" в условиях карантина

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Решение, проводить ли праздничные мероприятия 1 сентября, остается за администрацией школы - торжества и линейки не являются обязательными. В то же время в Минздраве подготовили рекомендации школам о проведении праздника в условиях карантина

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Facebook, передает RegioNews.

Если планируется торжественная линейка:

Мероприятие лучше провести под открытым небом (во дворе школы или на спортивной площадке);

Стоит разделить учащихся разные возрастные группы/классы;

Следует избегать скопления людей и следить за соблюдением дистанции 1,5, м;

Лучше воздержаться от приглашения лиц, не являющихся сотрудниками школы: развлекательных коллективов, аниматоров и других;

Мероприятие может быть насыщенным и ярким, но лучше сократить время его проведения.

Если планируется альтернативный вариант празднования:

Стоит организовать празднование в каждом классе отдельно;

Вместо активности в помещении лучше отдать предпочтение празднованию под открытым небом;

Лучше провести День знаний в интерактивной форме.

Как сообщалось, образовательный департамент столицы разработал рекомендации, как школы Киева будут работать в случае карантина.

Также Минздрав утвердил новые карантинные мероприятия в детских садах.