В Минздраве подготовили рекомендации школам по проведению "первого звонка" в условиях карантина
Решение, проводить ли праздничные мероприятия 1 сентября, остается за администрацией школы - торжества и линейки не являются обязательными. В то же время в Минздраве подготовили рекомендации школам о проведении праздника в условиях карантина
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Facebook, передает RegioNews.
Если планируется торжественная линейка:
Мероприятие лучше провести под открытым небом (во дворе школы или на спортивной площадке);
Стоит разделить учащихся разные возрастные группы/классы;
Следует избегать скопления людей и следить за соблюдением дистанции 1,5, м;
Лучше воздержаться от приглашения лиц, не являющихся сотрудниками школы: развлекательных коллективов, аниматоров и других;
Мероприятие может быть насыщенным и ярким, но лучше сократить время его проведения.
Если планируется альтернативный вариант празднования:
Стоит организовать празднование в каждом классе отдельно;
Вместо активности в помещении лучше отдать предпочтение празднованию под открытым небом;
Лучше провести День знаний в интерактивной форме.
Как сообщалось, образовательный департамент столицы разработал рекомендации, как школы Киева будут работать в случае карантина.