Штормове попередження в Україні: сильні дощі і тумани
Дощі та тумани прогнозують на 28 серпня в Україні
В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища, передає RegioNews.
За даними УкрГідрометцентру, 28 серпня вночі у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях значний дощ.
А також вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, у східних та північно-східних областях туман, видимість 200-500 м.
Як повідомлялося, Дніпропетровщиною пройшлася стихія: повалені дерева й затоплені вулиці.
Також через негоду в Україні без світла залишилися 64 населені пункти.
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