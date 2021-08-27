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27 серпня 2021, 18:52 1165

Штормове попередження в Україні: сильні дощі і тумани

27 серпня 2021, 18:52 1165
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Фото з відкритих джерел
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Дощі та тумани прогнозують на 28 серпня в Україні

В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища, передає RegioNews.

За даними УкрГідрометцентру, ​​28 серпня вночі у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях значний дощ.

А також вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, у східних та північно-східних областях туман, видимість 200-500 м.

Як повідомлялося, Дніпропетровщиною пройшлася стихія: повалені дерева й затоплені вулиці.

Також через негоду в Україні без світла залишилися 64 населені пункти.

негода погода Дощі штормове попередження гідрометцентр

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