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27 августа 2021, 18:52 899

Штормовое предупреждение в Украине: сильные дожди и туманы

27 августа 2021, 18:52 899
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Фото из открытых источников
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Дожди и туманы прогнозируют на 28 августа в Украине

В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях, передает RegioNews.

По данным Укргидрометцентра, 28 августа ночью в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях значительный дождь.

А также ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северо-восточных областях туман, видимость 200-500 м.

Как сообщалось, Днепропетровщиной прошлась стихия: поваленные деревья и затопленные улицы.

Также через непогоды в Украине без света остались 64 населенных пункта.

непогода погода Дожди штормовое предупреждение гидрометцентр

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