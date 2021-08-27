Штормовое предупреждение в Украине: сильные дожди и туманы
Дожди и туманы прогнозируют на 28 августа в Украине
В Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях, передает RegioNews.
По данным Укргидрометцентра, 28 августа ночью в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях значительный дождь.
А также ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северо-восточных областях туман, видимость 200-500 м.
Как сообщалось, Днепропетровщиной прошлась стихия: поваленные деревья и затопленные улицы.
Также через непогоды в Украине без света остались 64 населенных пункта.
На Херсонщине непогода завалила деревьями 4 км дорогВсе новости »
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