Дніпропетровщиною пройшлася стихія: повалені дерева й затоплені вулиці
У Дніпропетровській області напередодні сильний дощ затопив двори й вулиці, а пориви шквального вітру повалили дерева та обірвали дроти
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС області.
На трасі П'ятихатки — Жовті Води впало дерево і перекрило рух транспорту. Проїжджу частину дерево завалило і на вулиці Тюльпановій в Марганці. Автомобілісти не могли проїхати й дорогою Вільногірськ — Дмитрівка в Кам'янському районі. Водночас в самому Кам'янському ураган вирвав з коренем величезну ялинку.
У Дніпрі ж сильний дощ, за даними місцевих видань, залив житловий масив Придніпровськ, Червоний Камінь, Каменський, Покровський і Парус.
Нагадаємо, в Україні негода залишила без світла 64 населені пункти.
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