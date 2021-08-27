Дніпропетровщиною пройшлася стихія: повалені дерева й затоплені вулиці

Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області напередодні сильний дощ затопив двори й вулиці, а пориви шквального вітру повалили дерева та обірвали дроти

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС області.

На трасі П'ятихатки — Жовті Води впало дерево і перекрило рух транспорту. Проїжджу частину дерево завалило і на вулиці Тюльпановій в Марганці. Автомобілісти не могли проїхати й дорогою Вільногірськ — Дмитрівка в Кам'янському районі. Водночас в самому Кам'янському ураган вирвав з коренем величезну ялинку.

У Дніпрі ж сильний дощ, за даними місцевих видань, залив житловий масив Придніпровськ, Червоний Камінь, Каменський, Покровський і Парус.

Нагадаємо, в Україні негода залишила без світла 64 населені пункти.