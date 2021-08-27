09:01  27 серпня
Коронавірус в Україні: за добу більше двох тисяч нових випадків зараження
12:59  27 серпня
На Донбасі горіла лікарня: евакуювали понад сотню людей
08:09  27 серпня
На Донбасі зафіксували три обстріли: травмовано військовослужбовця ООС
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2021, 11:59 206

Дніпропетровщиною пройшлася стихія: повалені дерева й затоплені вулиці

27 серпня 2021, 11:59 206
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Дніпропетровській області напередодні сильний дощ затопив двори й вулиці, а пориви шквального вітру повалили дерева та обірвали дроти

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС області.

На трасі П'ятихатки — Жовті Води впало дерево і перекрило рух транспорту. Проїжджу частину дерево завалило і на вулиці Тюльпановій в Марганці. Автомобілісти не могли проїхати й дорогою Вільногірськ — Дмитрівка в Кам'янському районі. Водночас в самому Кам'янському ураган вирвав з коренем величезну ялинку.

У Дніпрі ж сильний дощ, за даними місцевих видань, залив житловий масив Придніпровськ, Червоний Камінь, Каменський, Покровський і Парус.

Нагадаємо, в Україні негода залишила без світла 64 населені пункти.

Україна Дніпро Дніпропетровська область Стихія Дощі

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram