У Дніпрі на чоловіка впало дерево і зламало йому ноги
У Дніпрі на чоловіка впало сухе дерево, яке переламало йому ноги
Про це пише RegioNews з посиланням на "Інформатор".
Подія трапилася 26 серпня близько 18:40 недалеко від фонтану в сквері Героїв — там на 61-річного місцевого мешканця впало дерево.
В результаті чоловік отримав, попередньо, перелом обох ніг. Його госпіталізували в міську лікарню.
Нагадаємо, 26 серпня у Дніпропетровській області напередодні сильний дощ затопив двори й вулиці, а пориви шквального вітру повалили дерева та обірвали дроти.
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