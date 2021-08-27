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27 серпня 2021, 12:43 56

У Дніпрі на чоловіка впало дерево і зламало йому ноги

27 серпня 2021, 12:43 56
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Фото: Інформатор
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У Дніпрі на чоловіка впало сухе дерево, яке переламало йому ноги

Про це пише RegioNews з посиланням на "Інформатор".

Подія трапилася 26 серпня близько 18:40 недалеко від фонтану в сквері Героїв — там на 61-річного місцевого мешканця впало дерево.

В результаті чоловік отримав, попередньо, перелом обох ніг. Його госпіталізували в міську лікарню.

Нагадаємо, 26 серпня у Дніпропетровській області напередодні сильний дощ затопив двори й вулиці, а пориви шквального вітру повалили дерева та обірвали дроти.

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