Негода в Україні: без світла залишилися 64 населені пункти
Через сильні грози та пориви вітру без електроенергії в Україні залишилися 64 населені пункти у чотирьох областях
Як передає RegioNews, про це повідомили в ДСНС України.
"Станом на 07 год. 27 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 64 населених пункти у 4 областях (Сумська - 35, Дніпропетровська - 20, Київська - 7 та Донецька - 2)", - йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Раніше повідомлялось, що у семи областях країни без світла залишились 138 населених пунктів.
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