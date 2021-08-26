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26 серпня 2021, 14:39 955

На Київщині під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб

26 серпня 2021, 14:39 955
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Фото: з відкритих джерел
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В селі Мотижин Київської області горів житловий будинок, при ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіла двох загиблих

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС Київської області.

На місці події рятувальники встановили, що горить житловий будинок по всій площі.

Під час розбору конструкцій було виявлено тіла двох загиблих. Пожежу локалізовано о 04:00 та о 07:17 - повністю ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Причина пожежі та особи загиблих встановлюються.

Нагадаємо, 25 серпня у Вінниці на території Старого міста близько 16:00 спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив склади, а пізніше перекинувся і на офісне приміщення.

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