На Київщині під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб
В селі Мотижин Київської області горів житловий будинок, при ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіла двох загиблих
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС Київської області.
На місці події рятувальники встановили, що горить житловий будинок по всій площі.
Під час розбору конструкцій було виявлено тіла двох загиблих. Пожежу локалізовано о 04:00 та о 07:17 - повністю ліквідовано", - йдеться у повідомленні.
Причина пожежі та особи загиблих встановлюються.
Нагадаємо, 25 серпня у Вінниці на території Старого міста близько 16:00 спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив склади, а пізніше перекинувся і на офісне приміщення.
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