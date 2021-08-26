13:53  26 серпня
На Львівщині перекинулись 18 вагонів вантажного потяга
14:59  26 серпня
У Державного управління справами з'явився новий керівник
12:59  26 серпня
Окупанти на Донбасі обстріляли житловий сектор
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2021, 14:38 318

На Київщині за кермом помер чоловік

26 серпня 2021, 14:38 318
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Під Києвом 53-річний водій помер за кермом, а машина злетіла з дороги, внаслідок чого травмувалась семирічна дитина

ДТП сталася у селі Лютіж, пише RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.

"Близько 10:30 на автодорозі Київ-Овруч у селі Лютіж автомобіль Ford злетів у кювет. За попередньою інформацією, 53-річному водієві стало зле та він помер за кермом, після чого автомобіль злетів з дороги. Його 7-річного сина госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні поліції.

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.

Тіло чоловіка буде направлено на експертизу для встановлення причин смерті.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство з приміткою "природна смерть") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, днями на Луганщині чоловік врізався в електроопору і знеструмив сотні будинків.

Україна Київ ДТП аварія Столиця

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram