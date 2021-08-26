На Київщині за кермом помер чоловік

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Під Києвом 53-річний водій помер за кермом, а машина злетіла з дороги, внаслідок чого травмувалась семирічна дитина

ДТП сталася у селі Лютіж, пише RegioNews з посиланням на поліцію Київської області.

"Близько 10:30 на автодорозі Київ-Овруч у селі Лютіж автомобіль Ford злетів у кювет. За попередньою інформацією, 53-річному водієві стало зле та він помер за кермом, після чого автомобіль злетів з дороги. Його 7-річного сина госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні поліції.

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.

Тіло чоловіка буде направлено на експертизу для встановлення причин смерті.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство з приміткою "природна смерть") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, днями на Луганщині чоловік врізався в електроопору і знеструмив сотні будинків.