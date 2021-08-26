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26 августа 2021, 21:34 9

В Запорожской области бензовоз перевернулся, повредил газовую трубу и загорелся

26 августа 2021, 21:34 9
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Фото Нацполиции
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В Запорожской области водитель бензовоза МAN превысил скорость и не справился с управлением. В результате машина перевернулась и загорелась. При опрокидывании автомобиль повредил газовую трубу

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает RegioNews.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля "MAN", не соблюдая безопасную скорость движения, выехал на левую обочину и совершил опрокидывание транспортного средства. Во время падения бочка, прикрепленная к автомобилю, оторвалась и ударилась в газовую трубу, которая проложена в селе Водяном. На обочине автомобиль загорелся, - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель бензовоза получил ожоги лица и руки. Ему была оказана медицинская помощь на месте ДТП.

Горящий бензовоз потушили прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС. Для предотвращения утечки газа привлекались специалисты областного газового управления.

По факту аварии в отношении водителя составлен административный протокол. Ему грозит лишение прав на срок до одного года.

Как сообщалось, на Киевщине за рулем умер мужчина. Под Киевом 53-летний водитель умер за рулем, а машина слетела с дороги, в результате чего травмировалась семилетний ребенок.

ДТП бензовоз пожар Запорожская область полиция

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