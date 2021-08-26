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26 серпня 2021, 17:09 11

На Миколаївщині розшукують небезпечного злочинця, який втік з психлікарні

26 серпня 2021, 17:09 11
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Фото Нацполіції
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У Миколаївській області зі спеціалізованого лікувального закладу втік засуджений за умисне вбивство злочинець, який був сюди примусово госпіталізований

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає RegioNews.

Відділенням поліції № 5 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області встановлюється місцезнаходження засудженого Грека Євгенія Юрійовича 1987 р.н., відносно якого судом було застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізаціїї до психіатричного закладу, який 25 серпня самовільно залишив спеціалізований лікувальний заклад у с. Сапетня Ольшанської ОТГ, у якому утримувався відповідно до ухвали суду за вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство", - йдеться в повідомленні.

Прикмети втікача: зріст 184 см, худорлявої статури, волосся темне коротке з залисинами, очі темні, губи тонкі.

Був одягнутий у шорти та футболку бежевого кольору зі смужками чорного кольору, і кросівки. Може носити медичну маску.

За фактом втечі слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 394 Кримінального кодексу України "Втеча із спеціалізованого лікувального закладу".

Правоохоронці звертаються до громадян, яким відома будь-яка інформація про місце знаходження розшукуваного, дотримуватись заходів безпеки та негайно повідомити до відділення поліції № 5 Миколаївського районного управління поліції за адресою: м. Миколаїв, вул. Очаківська, 164 або за телефонами (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02, (073)3218805, (063)5697253, (063)9092271, 102.

Як повідомлялося, у травні на Київщині із судової зали втік злочинець, поліцейські проводили спецоперацію.

Згодом злочинця, який втік з суду під Києвом, спіймали.

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