У Харкові зареєстровано завізний випадок тропічної малярії

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Малярію виявлено в жительки Харкова, яка повернулася з Нігерії

Про це повідомляється на офіційному сайті Харківського обласного лабораторного центру, передає RegioNews.

Хвора - 42-річна жителька Харкова, яка повернулася з Нігерії в Україну 16 серпня.

Під час перебування у вищезазначеній країні на малярію не хворіла, проте відзначала укуси комарів. Індивідуальну хіміопрофілактику до виїзду та під час перебування не здійснювала, - йдеться в повідомленні.

Під час епідеміологічного розслідування встановлено, що 20 серпня у жінки з'явилися клінічні ознаки захворювання (загальна слабкість, головний біль, підвищення температури до 38,50С, але по медичну допомогу вона звернулася лише 24 серпня. Хвору госпіталізували, під час обстеження у неї було виявлено збудників тропічної малярії.

Фахівці Харківської міської філії лабцентру провели епідеміологічне розслідування і комплекс протиепідемічних заходів за місцем проживання пацієнтки.

Це дев'ятий випадок завізної малярії, зареєстрований на території регіону від початку 2020 року. Два з цих випадків були летальними.

Як повідомлялося, у травні в Україні було зафіксовано п'ять завезених випадків малярії, один з них - летальний. Усі захворілі - моряки.