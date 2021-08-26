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26 августа 2021, 21:08 5

В Харькове зарегистрирован завозной случай тропической малярии

26 августа 2021, 21:08 5
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Фото из открытых источников
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Малярия обнаружена у жительницы Харькова, вернувшейся из Нигерии

Об этом сообщается на официальном сайте Харьковского областного лабораторного центра, передает RegioNews.

Больная - 42-летняя жительница Харькова, вернувшаяся из Нигерии в Украину 16 августа.

Во время пребывания в вышеупомянутой стране малярией не болела, однако отмечала укусы комаров. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания не осуществляла, - говорится в сообщении.

Во время эпидемиологического расследования установлено, что 20 августа у женщины появились клинические признаки заболевания (общая слабость, головная боль, повышение температуры до 38,50С, но за медицинской помощью она обратилась лишь 24 августа. Больную госпитализировали, во время обследования у нее было обнаружено возбудителей тропической малярии.

Специалисты Харьковского городского филиала лабцентра провели эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий по месту жительства пациентки.

Это девятый случай завозной малярии, зарегистрированный на территории региона с начала 2020 года. Два из этих случаев были летальными.

Как сообщалось, в мае в Украине было зафиксировано пять завезенных случаев малярии, один из них - летальный. Все заболевшие - моряки.

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