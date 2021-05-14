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14 травня 2021, 17:32 3

В Україні зафіксовано п'ять завезених випадків малярії, один з них - летальний

14 травня 2021, 17:32 3
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Усі захворілі - моряки
Усі захворілі - моряки
Фото з відкритих джерел
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За оперативною інформацією від лабораторних центрів зареєстровано завезені випадки малярії у п’яти громадян України. Один із випадків став летальним. Усі хворі — співробітники морських суден, які курсували до країн Африки.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я, передає RegioNews.

На початку травня в Одесі малярію підтвердили у 43-річного чоловіка. Хворий протягом останніх п’яти місяців був капітаном морського судна (газовоза), яке здійснювало перевезення до портів Анголи. Малярію підтвердили лабораторно. Хворому проводиться специфічне лікування за схемою та дезінтоксикаційна терапія. Триває епідрозслідування.

Один завезений випадок малярії став летальним. Помер 31-річний чоловік з Одеської області. Він протягом останніх шести місяців працював кухарем на борту морського судна, яке курсувало до країн Африки (Сенегал, Кот-д’Івуар, Конго). У ході епідрозслідування з’ясувалося, що чоловік під час рейсу протималярійні препарати не отримував, - йдеться в повідомленні.

За запитом Лабораторного центру МОЗ на водному транспорті стало відомо, що на тому ж судні перебували шестеро моряків — громадян України, та всі одночасно повернулися до України. Так, з’ясувалося, що ще двоє з них захворіли на малярію та госпіталізовані до лікувальних закладів у Херсоні та Миколаєві. Ще одного моряка, члена екіпажу, направили на обстеження. З двома наразі зв’язатися не вдалося.

Також наприкінці квітня в Херсоні було зареєстровано випадок завезеної тропічної малярії — у чоловіка 35 років, який працював старшим помічником капітана на теплоході для перевозки контейнерів із Грузії до країн Африки та Азії.

Центр громадського здоров’я направив запит до Лабораторного центру МОЗ на водному транспорті щодо наявності на борту морських суден препаратів проти малярії для всіх членів екіпажу та можливості їх отримання за схемою під час перебування в ендемічних із малярії країнах.

Довідково. Малярія — загрозливе для життя захворювання, що передається через укуси комарів. Малярія піддається профілактиці та лікуванню.

Передача малярії відбувається в 87 країнах світу, переважно це країни Африки, Азії, Південної й Північної Америк. В Україні всі зареєстровані випадки захворювань — завезені.

Симптоми малярії з’являються через 10–15 днів після укусу інфікованого комара. Перші симптоми — лихоманка, головний біль — можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення малярії. Лікування необхідно розпочати протягом перших 24 годин після прояву симптомів, інакше малярія може розвинутися в серйозне захворювання й закінчитися смертю.

Як повідомлялося, на Чернігівщині - спалах ботулізму: вже є перша жертва. Всього в області зафіксували шість випадків захворювання.

захворювання лікування малярія моряки здоров`я

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