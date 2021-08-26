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26 серпня 2021, 16:54 8

У Харкові чоловік вбив тещу і намагався інсценувати розбійний напад

26 серпня 2021, 16:54 8
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Фото з відкритих джерел
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У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який вбив свою тещу й намагався інсценувати розбійний напад

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Департаменту карного розшуку Нацполіції.

Подія трапилася 25 серпня в одному з харківських кафе. На гарячу лінію "102" зателефонував місцевий мешканець і заявив, що знайшов убитою власницю закладу.

Уже на місці поліція виявила закривавлене тіло жінки з мішком на голові. Крім того, з кафе зникли гроші, алкогольні напої і кілька келихів. У самому ж закладі нікого не було.

Поліція встановила, що саме заявник, тобто зять покійної, під час конфлікту позбавив життя власну тещу. Він наніс їй множинні ножові поранення, а також чисельні тупі удари по голові. Після скоєного намагався замаскувати власний злочин під розбійний напад на кафе та викликав поліцію.

Чоловіка затримали. Йому загрожує в'язниця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Київщині чоловік порізав коханця дружини.

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