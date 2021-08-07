Трасу Одеса-Миколаїв засипало снігом
У суботу, 7 липня, на трасі Одеса-Миколаїв зафіксували сніг
Як повідомило місцеве видання 048.ua, в Одеській області по трасі в напрямку Миколаєва пройшла злива, а потім випав град і сніг, який швидко розтанув, пише RegioNews.
Крім того, повалені низка дерев. Автомобілі затримуються у заторах.
Відео з місця події публікують очевидці у соцмережах.
Жителі Миколаєва також повідомляють, що в місті пройшла сильна злива. На обочинах трас фіксують дрібний град, схожий на сніг.
Нагадаємо, днями на Кіровоградщині чоловіку через ями на дорогах вибило око.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?