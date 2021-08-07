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07 серпня 2021, 14:34 33

Трасу Одеса-Миколаїв засипало снігом

07 серпня 2021, 14:34 33
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Рixabay
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У суботу, 7 липня, на трасі Одеса-Миколаїв зафіксували сніг

Як повідомило місцеве видання 048.ua, в Одеській області по трасі в напрямку Миколаєва пройшла злива, а потім випав град і сніг, який швидко розтанув, пише RegioNews.

Крім того, повалені низка дерев. Автомобілі затримуються у заторах.

Відео з місця події публікують очевидці у соцмережах.

Жителі Миколаєва також повідомляють, що в місті пройшла сильна злива. На обочинах трас фіксують дрібний град, схожий на сніг.

Нагадаємо, днями на Кіровоградщині чоловіку через ями на дорогах вибило око.

погода Україна сніг дороги Миколаїв

 
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